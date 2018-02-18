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    Мангаля рискует пропустить остаток сезона из-за травмы колена

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    Эльяким Мангаля
    На фото:Эльяким Мангаля
    Защитник Эльяким Мангаля, арендованный «Эвертоном» у «МанСити», рискует больше не выйти на поле в текущем сезоне, сообщает Liverpool Echo.

    26-летний француз был заменён из-за повреждения в первом тайме матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1) 10 февраля.

    Защитник прошел медобследование на предмет травмы колена. Точный диагноз будет поставлен в ближайшее время, однако существует риск, что он пропустит остаток сезона. В клубе опасаются, что центрбек получил разрыв крестообразных связок колена.

    Мангаля присоединился к «ирискам» в заключительный день трансферного окна, соглашение об аренде рассчитано до конца сезона-2017/18.

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