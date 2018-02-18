Мангаля рискует пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Защитник, арендованный, рискует больше не выйти на поле в текущем сезоне, сообщает Liverpool Echo.

26-летний француз был заменён из-за повреждения в первом тайме матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1) 10 февраля.

Защитник прошел медобследование на предмет травмы колена. Точный диагноз будет поставлен в ближайшее время, однако существует риск, что он пропустит остаток сезона. В клубе опасаются, что центрбек получил разрыв крестообразных связок колена.

Мангаля присоединился к «ирискам» в заключительный день трансферного окна, соглашение об аренде рассчитано до конца сезона-2017/18.