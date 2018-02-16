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    Скрипченко: «Анжи» нужно прибавить в обороне при угловых ударах

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    Вадим Скрипченко
    На фото:Вадим Скрипченко
    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал контрольную встречу с «Динамо СПб» (3:0).

    «У наших ворот было достаточно много стандартных положений. Что касается угловых ударов, тут нужно понимать, что и после их розыгрышей создаются угрозы для ворот.

    Поэтому в этом отношении нам хотелось бы прибавить. К тому же были необоснованные потери мяча на нашей половине поля. Их было не много, но они были. После них соперник мог нас наказать.

    Хотелось бы сказать про молодых футболистов, которые проявили себя неплохо. Эльмурзаев забил гол, но после, к сожалению, на левом фланге обороны мы дважды получили проблемы.

    Молодые ребята должны понимать, что за положительные моменты я их, конечно, всегда похвалю, но после забитого мяча игра продолжается до финального свистка.

    Реализация и исполнительское мастерство — это самое сложное, потому что, когда есть дефицит времени и пространства, здесь исполнительское мастерство отдельных личностей имеет решающее значение.

    Разумеется, надо уделять внимание этим компонентам и в тренировочном процессе строить такие упражнения, чтобы работать над завершающей фазой.

    Игра Данченко? Олег хорошо отработал на своей позиции, но видно, что находится не в оптимальной кондиции, и тот отрезок времени, который футболист пропустил, безусловно, сказывается.

    Думаю, за счёт игровой практики и тренировочного процесса Данченко наберёт форму», — цитирует тренера сайт «Анжи».

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