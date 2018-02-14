Каррера: Главная задача на матч с «Атлетиком» — не пропустить

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы смотрели игру "Атлетика", изучили соперника. У них есть хорошие и сильные игроки. Мощная линия нападения. Для нас этот матч будет очень сложным, мы должны быть очень внимательными. Каждый хотел бы победить 5:0. Главная задача — не пропустить», — цитирует Карреру «Чемпионат».

«Тактически мы будем отталкиваться от игры соперника, будем делать все, чтобы победить у себя дома. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не позволить сопернику забить в наши ворота», — также отметил наставник «Спартака».

Стали известны арбитры на матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

Напомним, матч «Спартак» — «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве.