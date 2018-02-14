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    Каррера: Главная задача на матч с «Атлетиком» — не пропустить

    Лига Европы Спартак Атлетик
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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал предстоящую встречу с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Мы смотрели игру "Атлетика", изучили соперника. У них есть хорошие и сильные игроки. Мощная линия нападения. Для нас этот матч будет очень сложным, мы должны быть очень внимательными. Каждый хотел бы победить 5:0. Главная задача — не пропустить», — цитирует Карреру «Чемпионат».

    «Тактически мы будем отталкиваться от игры соперника, будем делать все, чтобы победить у себя дома. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не позволить сопернику забить в наши ворота», — также отметил наставник «Спартака».

    Стали известны арбитры на матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

    Напомним, матч «Спартак» — «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве.

    Устоит ли «Спартак» в матче с басками?«Спартак» — «Атлетик». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
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