Стали известны арбитры на матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

УЕФА назначил арбитров на матчи 1/16 финала Лиги Европы

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч «Спартака» будет судить французский арбитр Бенуа Бастьен. Помогать ему будут судьи на линиях Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, а также дополнительные ассистенты Бенуа Мийо и Николя Ренвий.

Матч «Локомотива» обслужит румынская бригада судей во главе с Иштваном Ковачем. Ассистентами главного арбитра будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, а также Мариус Аврам и Хоратию Фесни.

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Напомним, «Локомотив» и «Спартак» проведут первые матчи 1/16 финала ЛЕ 15 февраля.