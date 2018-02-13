Стали известны арбитры на матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч «Спартака» будет судить французский арбитр Бенуа Бастьен. Помогать ему будут судьи на линиях Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, а также дополнительные ассистенты Бенуа Мийо и Николя Ренвий.
Матч «Локомотива» обслужит румынская бригада судей во главе с Иштваном Ковачем. Ассистентами главного арбитра будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, а также Мариус Аврам и Хоратию Фесни.
«Селтик» и «Зенит» рассудит словенский арбитр
Напомним, «Локомотив» и «Спартак» проведут первые матчи 1/16 финала ЛЕ 15 февраля.