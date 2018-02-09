Система Вальверде ведет «Барселону» к вершинам

Нет позитива без негатива

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде выставил оптимальный состав, что логично не столько с учетом уровня соперника в лице идущей на третьем месте в Примере «Валенсии», сколько с учетом того, что стояло на кону этой дуэли. Тем не менее, ни Лионель Месси, ни Луис Суарес, ни кто-то другой из основы не смогли отличиться и снять напряжение по поводу исхода противостояния. Игроком, которому суждено было это сделать, стал Филиппе Коутиньо, который появился на поле после перерыва и спустя уже три минуты после своего выхода расписался в чужих воротах.

«Это еще один финал для каталонцев — их пятый кряду в Кубке Испании, а также 40-й вообще. Против "Севильи" в апреле они будут пытаться выиграть данный трофей уже в 30-й раз в своей истории. Они действительно короли кубка в этой стране», — пишет в материале на ESPN Самуэль Марсден.

«Вальверде также наверняка остался доволен тем, что Коутиньо провел свой первый гол за клуб после перехода из "Ливерпуля", в то время, как Ерри Мина дебютировал за "блауграна" с тех пор, как завершил свой переход ценой в 11,8 млн евро из "Палмейраса". Тем не менее, "Барселона" будет надеяться, что Жерар Пике не будет жалеть, что участвовал в этом матче после получения травмы в поединке Примеры против "Эспаньола". Защитник не выглядел готовым в игре, и, возможно, теперь ему понадобится отдых в первом матче против "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов».

Гегемон испанского футбола

Столь успешные сезоны в последние пять лет, которыми каталонский клуб отмечается в Кубке Испании, также актуальны и для чемпионата страны. В силу этого «блауграна» можно смело называть гегемоном местного футбола.

«Если "Реал" — это доминирующая сила на европейской арене в последние три года после того, как выиграл три розыгрыша Лиги чемпионов из четырех последних (»Барселона« сделала это же в 2015 году), тогда главный цвет на сугубо испанской арене — это сине-гранатовый», — рассуждает Хуан Хименес в материале на AS.

«Барселона» сыграет с «Севильей» в финале Кубка Испании В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» одержала гостевую победу над «Валенсией» «Ведь именно "блауграна" выиграла Примеру в 2015 и 2016 годах, а сейчас уверенно направляется еще к одному титулу в текущем сезоне. Каталонский коллектив также выиграл кубки страны в 2015-2017 годах, а теперь может добавить в эту коллекцию четвертый кряду трофей, если победит в финале турнира 21 апреля "Севилью". Вечный неприятель из Мадрида за это время завоевал одно золото, один Кубок Испании и один Суперкубок страны, тогда как в активе "Атлетико" — одно чемпионство и два Суперкубка».

Почти идеал

Несмотря на тревожные ожидания своих фанатов на самом старте сезона, «Барселона» не просто не подтвердила опасения «кулес», а вдребезги разбила все негативные прогнозы. По крайней мере, об этом говорит экватор сезона, где дружина Эрнесто Вальверде напоминает мощный каток, уничтожающий всех на своем пути.

«Все, чего касается баскский тренер, превращается в золото, что значит для него перспективу завоевать трофеи уже через несколько месяцев», — отмечает в материале на Marca Уго Сересо.

В качестве подтверждения, он указывает на лидерство команды в Примере с отрывом в девять очков от «Атлетико», 18 — от «Валенсии» и 19 — от «Реала», ее уверенный ход по сетке Кубка Испании, а также победу в группе Лиги чемпионов, где удалось обойти «Ювентус», который програл в двух матчах с общим счетом 0:3.

«Успех коллектива дает основания считать, что он может быть устойчивым, поскольку хорошее выступление стало результатом работы как тренерского персонала, так и самих исполнителей. Конечно, такие игроки, как Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Самюэль Умтити находятся в отличной форме, но есть также ощущение, что система Вальверде может выдать результаты, даже если не хватает индивидуального блеска».