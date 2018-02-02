«Сельта» отстранила Мора от тренировок

отстранила турецкого нападающегоот тренировок с командой до конца текущего сезона.

Как сообщает AS, такое решение было принято главным тренером «Сельты» Хуаном Карлосом Унсуэ из-за проблем Мора с дисциплиной.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за последний месяц, и дальнейшая карьера Мора в «Сельте» находится под вопросом. Не исключен вариант, при котором турецкий футболист больше не сыграет за «Сельту».

20-летний Мор, который перебрался в Испанию из дортмундской «Боруссии» прошлым летом, в нынешнем сезоне провел за команду 23 матча в испанской Примере и забил 1 гол.