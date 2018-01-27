«Бавария» забила пять мячей «Хоффенхайму»

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслигина своем поле обыграла— 5:2.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте, когда Марк Ут удачно сыграл на добивании после того, как Серж Гнабри не забил пенальти. Еще через девять минут Гнабри реабилитировался, удвоив преимущество своей команды.

На 20-й минуте Роберт Левандовски сократил отставание мюнхенцев, а еще спустя пять минут Жером Боатенг сравнял счет, точно пробив головой.

«Бавария» получила минимальный перевес на 63-й минуте, когда Кингсли Коман в штрафной площади качнул защитника и поразил дальний угол.

Не прошло и трех минут, как Арьен Роббен с углового навесил на дальнюю штангу, откуда Артуро Видаль головой поразил ворота гостей.

Победную точку на 90-й минуте поставил Сандро Вагнер, замкнувший прострел Рафиньи.

«Бавария» продлила победную серию до семи матчей и возглавляет турнирную таблицу (50 очков). «Хоффенхайм» идет девятым (27 очков).

Другие результаты:

«Боруссия» Д – «Фрайбург» — 2:2

«Кельн» — «Аугсбург» — 1:1

«Лейпциг» — «Гамбург» — 1:1

«Штутгарт» — «Шальке» — 0:2