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    «Бавария» забила пять мячей «Хоффенхайму»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле обыграла «Хоффенхайм» — 5:2.

    Гости открыли счет уже на 3-й минуте, когда Марк Ут удачно сыграл на добивании после того, как Серж Гнабри не забил пенальти. Еще через девять минут Гнабри реабилитировался, удвоив преимущество своей команды.

    На 20-й минуте Роберт Левандовски сократил отставание мюнхенцев, а еще спустя пять минут Жером Боатенг сравнял счет, точно пробив головой.

    «Бавария» получила минимальный перевес на 63-й минуте, когда Кингсли Коман в штрафной площади качнул защитника и поразил дальний угол.

    Не прошло и трех минут, как Арьен Роббен с углового навесил на дальнюю штангу, откуда Артуро Видаль головой поразил ворота гостей.

    Победную точку на 90-й минуте поставил Сандро Вагнер, замкнувший прострел Рафиньи.

    «Бавария» продлила победную серию до семи матчей и возглавляет турнирную таблицу (50 очков). «Хоффенхайм» идет девятым (27 очков).

    Другие результаты:

    «Боруссия» Д – «Фрайбург» — 2:2
    «Кельн» — «Аугсбург» — 1:1
    «Лейпциг» — «Гамбург» — 1:1
    «Штутгарт» — «Шальке» — 0:2

    Страшная «мстя»«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Германии по футболу 27 января
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