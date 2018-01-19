Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018

Неудачная неделя

Журналист «Чемпионата» Антон Третяк напомнил, что для Георгия Джикии эта неделя выдалась неудачной, ведь началась она со скандального сообщения в «твиттере».

«Главное событие матча случилось на 13-й минуте. Георгий Джикия упал и схватился за колено. Защитника "Спартака" унесли с поля на носилках, а затем на скорой помощи отвезли в больницу. И почти сразу же появилась информация из медицинского штаба "Спартака" о том, что у игрока подозрение на разрыв крестообразных связок. А это означает, что Джикия не сыграет на чемпионате мира.

У Джикии вообще выдалась неудачная неделя. Началось с того, что он снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. "Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка", — написал в шутку Джикия в официальном "твиттере" "Спартака".

Позже "Спартак" удалил твит и в своём заявлении принёс извинения за неудачное высказывание. Но тема не закрылась, по этой теме ожидается заседание КДК, куда Джикию собираются пригласить для дачи объяснений. Пожелаем Георгию скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — пишет Третяк.

Артем Дзюба Форвард «Зенита» Дорогой Биджо! Несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения. Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек. И самое главное — ты боец на поле и за его пределами. Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя. Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял. Ты сильный.

Сплошная боль и ничего больше

Автор «Советского спорта» Константин Кринский подчеркнул, что в связи с полученной травмой Георгий Джикия не сможет помочь сборной России на чемпионате мира.

«Джикия в безобидной ситуации получил травму колена спустя минуту после пропущенного гола. Скорее всего, Георгий повредил крестообразные или в лучшем случае боковые связки, а это риск пролететь не только мимо весенней части РФПЛ и плей-офф Лиги Европы, но и чемпионата мира.

По горячим следам врач москвичей Михаил Вартапетов сообщил, что это "коленные связки, подозрение на 'кресты', травма серьезная, пока не будем ничего утверждать".

Хотелось бы ошибаться, но, похоже, отсутствие топового российского защитника на ЧМ практически обеспечено. Если не верите – послушайте в интернете, как громко кричал Джикия после приземления на газон. Сплошная боль и ничего больше», — отмечает Кринский.

Виталий Мутко Вице-премьер РФ Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте. Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи. Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока – похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда. Есть не только игровые связи, но и за пределами поля. Георгий очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться.

Есть время все обдумать

Обозреватель sportbox.ru Андрей Колесников увидел в этой травме лишь один позитив – она случилась задолго до важнейших матчей.

«Ни один большой турнир сборной России не обходится без травмы кого-то из ведущих игроков. К этому, наверное, можно было бы привыкнуть, но сейчас, когда у нас в составе объективно самый малый за все годы запас прочности, а турнир нам летом предстоит самый большой, очень хотелось очередных потерь избежать. Очень хотелось сыграть сильнейшим составом. Видно, не судьба.

Станислав Черчесов долго и мучительно искал новое сочетание центральных защитников. Джикию он впервые попробовал в июне 2017-го и почти сразу полностью ему доверился. Трио Кудряшов – Васин – Джикия, сложившееся к Кубку конфедераций, не претерпело изменений и по осени: тренер наигрывал его за матчем матч, очевидно имея в виду, что именно так оно должно выглядеть и на ЧМ-2018. И вот такая досада!.. Cборная (как и "Спартак") теряет игрока, который за минувшие полгода стал восприниматься как незаменимый.

Если во всей этой скверной истории и может быть какой-то плюс, то он, возможно, в том, что это случилось сейчас, задолго до официальных матчей. Чтобы собраться с мыслями, времени достаточно и у Станислава Черчесова, и у Массимо Карреры. Было бы гораздо хуже, если бы подобная неприятность приключилась в самый канун судьбоносных игр. Вот тогда подобрать или подготовить замену было бы гораздо сложнее, а сейчас какой-то запас времени всё-таки имеется», — заключает Колесников.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй.

Катастрофа для сборной, но не для «Спартака»

Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин считает, что «Спартаку» будет проще обойтись без Георгия Джикии, чем сборной России. Он привел несколько аргументов.

«Во-первых, итальянский специалист в нынешнем сезоне убедительно продемонстрировал, что морально готов противостоять любым испытаниям, в том числе, и эпидемии травм его подопечных. Стоит напомнить, что Джикия ─ это уже четвертый за последние семь месяцев спартаковец (после Романа Зобнина, Артема Тимофеева и тезки Тигиева), выбывший из строя из-за "крестов".

Во-вторых, у тренерского штаба "Спартака" есть то, чего напрочь лишен Черчесов: легионеры. Пусть Сердар Таски и Сальваторе Боккетти и далеко не безгрешны, но они опытны и давно играют в команде, причем в последние годы ─ в различных сочетаниях. Кроме того, на подходе трансфер сербского центрального защитника Николы Максимовича, которому уже прочат славу его соотечественника Неманьи Видича. А если переход 26-летнего балканца из "Наполи" сорвется, у красно-белых есть запасной вариант ─ в лице бразильца Вериссимо, выступающего за "Сантос".

Все это, в-третьих, означает, что у Карреры есть выбор в центре обороны: иностранцы, Илья Кутепов, в конце концов, ребята из второй команды, которых можно ─ а с учетом сложившихся обстоятельств и нужно! ─ подпускать к "основе".

В-четвертых, у Карреры есть время и целая россыпь контрольных и официальных матчей, в которых можно наигрывать новые связки, внедрять в схемы новичков-легионеров и обкатывать молодежь. Тренерский штаб российской сборной такой роскоши лишен напрочь: в распоряжении Черчесова остались лишь четыре спарринга, в которых нужно было шлифовать выбранные тактические схемы и наполнять уверенностью игроков, реализующих теорию на практике. Если бы не травма Джикии...», — говорится в статье.

Максим Калиниченко Бывший полузащитник московского «Спартака» Вот скажу плохие слова сейчас. Жора ходил по краю еще с Кубка конференций. И, наверное, есть предел возможностей спортсмена, не говорю человека. Слишком много и слишком резко свалилось, как и на Зобнина. Жора просто покрепче. Здоровья и скорейшего возвращения в строй чемпионов.

На него можно положиться

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер заявил, что Георгий Джикия является одним из важнейших игроков сборной России, поэтому его потеря особенно чувствительна.

«Георгий – пожалуй, единственный защитник, на кого в национальной команде можно до конца положиться. Человек, который умрет, но соперника к воротам не пропустит. Он, конечно, в силу молодости тоже небезгрешен (вспомнить хотя бы матч с Испанией), но такие ошибки, какие регулярно допускает, например, Виктор Васин, у Джикии случаются крайне редко. Будь иначе и не стань он за год ключевой фигурой обороны обеих своих команд – клубной и национальной, разве подумал бы Каррера о том, чтобы включить его в свою пятерку лучших футболистов 2017 года под первым номером? Выше Глушакова и Промеса, Фернанду и Луиза Адриану…

Можете представить себе, чтобы Виктор Гончаренко назвал одним из пяти сильнейших игроков страны в прошлом году Васина, а Курбан Бердыев – Кудряшова, двух других основных центральных защитников? То-то же. А Джикию включил в топ-5 не только Каррера, но и его бывший главный тренер Гаджи Гаджиев, и Анатолий Бышовец, уважительно, хотя и с тонкой улыбкой называющий его джигитом. Я, к слову, поставил его на второе место. А в прессе ближе к концу года начали появляться заголовки вроде "Почему Джикия – будущий капитан 'Спартака'. А может, и сборной".

Что делать Черчесову? Возвращаться к кандидатуре Василия Березуцкого – опытнейшего, но объективно становящегося в свои 35 все медленнее? Давать шанс Гранату или Нойштедтеру, в этом сезоне вообще не выпадающему из стартового состава приличного "Фенербахче", что уже – определенный знак качества? Переходить на схему с двумя центральными? Делать какой-то совсем неожиданный ход вроде ставки на набирающего опыта в "Урале" Никиту Чернова? Ох, не позавидуешь главному тренеру сборной. Тут хоть его помощника Мирослава Ромащенко на поле возвращай», — подчеркивает Рабинер.