«Динамо» планирует расстаться с пятью футболистами

Все пять футболистов «Динамо», не поехавших на первый сбор и оставшихся в Москве, в скором времени могут покинуть клуб, информирует Fcdin.com.

Первым претендентом на уход остается Павел Погребняк, в отношении которого клуб начал расследование. «Бело-голубые» постараются использовать все юридические возможности для расторжения контракта.

У Хали Тиама аренда до конца сезона с опцией выкупа за фиксированную сумму, но «Динамо» не будет ее использовать и планирует досрочно попрощаться с полузащитником.

СМИ: «Динамо» может оштрафовать Погребняка на 20 млн евро

У Александра Сапеты, Александра Зотова и Вандерсона действуют долгосрочные контракты с клубом, при этом пришедший этим летом бразилец еще и один из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Решением тренерского штаба им будут подыскивать варианты трансфера — на данный момент перспектив игры в стартовом составе для них Дмитрий Хохлов не видит.

Что касается приобретений, то они не за горами — «Динамо» планирует усилить несколько позиций, в первую очередь, в атаке и в средней линии.