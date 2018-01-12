СМИ: «Динамо» может оштрафовать Погребняка на 20 млн евро

Форвард «Динамо»может быть оштрафован клубом на крупную сумму за нарушение Трудового кодекса.

Руководство «бело-голубых» расследует ситуацию с отъездом футболиста в Турин в день матча 20-го тура чемпионата России с «Анжи» (2:0). 9 декабря 34-летний игрок посетил встречу «Ювентус» — «Интер» (0:0).

«Расследование началось только сейчас, поскольку клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал.

К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком. А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул. За нарушение данного пункта контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

Если есть возможность, то пусть заплатит 20 миллионов. Или расторгнет контракт.. Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сказался больным, улетел раньше времени. В 9 утра уже прошел границу, а в 14:00 у "Динамо" была игра. По всем статьям он сам себя наказал», — рассказал в интервью «Матч ТВ» источник в «Динамо».