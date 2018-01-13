«Баварию» некому остановить

«Бавария» использовала слабости «Байера»

«Баварии» понадобилось чуть более получаса, чтобы открыть счет, когда на 32-й минуте отличился Хави Мартинес. Спустя почти четверть часа после перерыва перевес гостей увеличил неувядающий Франк Рибери, и хотя хозяева проявили стремление спастись от поражения на 70-м обороте секундной стрелки благодаря голу Кевина Фолланда, мюнхенцы не предоставили им такого шанса, а на 90+1-й минуте и вовсе поставили жирную точку, когда счет 3:1 установил Хамес Родригес.

«Теперь отрыв лидирующих в Бундеслиге "ротен" от ближайших преследователей увеличился до 14 очков. Подопечные Юппа Хайнкеса контролировали ход поединка, и хотя "Байер" вернул для себя некоторую надежду после гола Фолланда, "Бавария" покончила с 12-матчевой беспроигрышной серией соперника и победила на поле леверкузенцев впервые с марта 2013 года, даже несмотря на отсутствие Роберта Левандовски из-за травмы», — пишет в материале на портале Goal.com Райан Бенсон.

«Увлекательный первый тайм матч, который проходил на встречных курсах, где обе команды имели одинаковый процент владения мячом, закончился в пользу мюнхенцев, ведь тот проходил под их диктовку. Гости определили слабости в игре оппонентов: их ненадежность у своих ворот при стандартных положениях, а также нежелание правого бровочника Карима Беллараби возвращаться назад. Как результат, не удивительно, что счет был открыт после исполнения углового».

Ставка «Байера» на атакующую мощь не сработала

Наставник «Аптекарей» Хайко Херрлих не собирался отсиживаться в обороне, выставив на игру схему 3-4-3, где сразу пять исполнителей были призваны обеспечить коллективу шансы у чужих ворот — будь то атакующие действия, или контрвыпады. Тем не менее, воплощению в жизнь этого плана не хватило надежного тыла.

«Тактика Херрлиха подразумевала то, что "Бавария" столкнется с жаждой и голодом соперника — это выразилось в сразу пяти атакующих игроках в лице Беллараби, Леона Бейли (на флангах), Кая Хаверца, Юлиана Брандта и Фолланда. Сдержать гостей планировалось за счет трех центрбеков, которым должны были помогать бровочники — также не самый осторожный вариант... Однако уже не впервые это не возымело большого эффекта», — анализирует тактику хозяев на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристиан Камп.

«Бавария» в Леверкузене обыграла «Байер» Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «С одной стороны, потому что "ротен" — не тот коллектив, которого легко выбить из колеи. С другой — "Байеру" не хватало организации игры и подвижности... По ходу первой половины игры стало видно, что у мюнхенцев более эффективный рецепт успеха. Главная причина — это то, что их комбинационные действия были более зрелыми, чем у "зеленых" леверкузенцев», — отмечает автор.

«И хотя это не выглядело, как топ-уровень европейского футбола, но для Бундеслиги убедительность и эффективность данной игры были достаточными... И пусть отчетный матч не стоит воспринимать, как камень в огород Левандовски, но взаимодействия Рибери, Арьена Роббена и Хамеса Родригеса, а также свой вклад от Томаса Мюллера, позволяют "Баварии" добиваться успеха».

Чемпионство «Баварии» — уже формальность

Тем самым можно сказать, что дружина Хайнкеса отцепила еще одного конкурента в борьбе за чемпионский титул в Бундеслиге — по крайней мере, на бумаге, ведь теперь «Байер» рискует выпать из зоны Лиги чемпионов и отстает от лидера на 16 очков. Между тем, ближайшие преследователи «ротен» в лице «Шальке» и дортмундской «Боруссии» по итогам 18-го тура в лучшем случае будут отставать на 11 и 13 баллов соответственно.

«Завоевание шестой кряду серебряной салатницы для "Баварии" теперь видится формальностью. Команда с победы начала вторую часть сезона и покончила с 12-матчевой беспроигрышной серией коллектива из Леверкузена. Между тем, неугомонный Рибери отметился своим первым голом в немецком первенстве текущего сезона», — пишет о положительных выводах по итогам матча в материале на портале ESPN Марк Ловелл.

«И все же, мюнхенцы пережили неприятные минуты, когда после 2:0 в их пользу соперник сумел сократить отставание в счете и избежал восстановления равенство только благодаря Жерому Боатенгу, который блестяще бросился под мяч. Тем временем, Хайнкес добыл свою первую победу над "Байером" (его коллектив в 2009-2011 годах) с тех пор, как он в последний раз навестил бывшую команду в 2013 году. И это несмотря на отсутствие ключевых исполнителей в лице Левандовски и Матса Хуммельса".