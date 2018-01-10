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    «Ренн» вышел в полуфинал Кубка французской лиги

    Кубок Франции Футбол Франции Ренн Тулуза
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    «Ренн» — «Тулуза»
    На фото:«Ренн» — «Тулуза»
    В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Ренн» на своем поле обыграл «Тулузу» – 4:2.

    В составе победителей дубль оформил Адриен Юну, также отличился Бенжамен Буриго. Еще один гол защитник «Тулузы» Стив Яго забил в собственные ворота.

    В составе «Тулузы» отличились Иссиага Силла и Яя Саного.

    Кубок лиги – 2017/2018. 1/4 финала
    «Ренн» – «Тулуза» – 4:2 (2:1)
    Голы: Яго, 21 – в свои ворота (1:0). Силла, 40 (1:1). Буриго, 42 (2:1). Саного, 63 (2:2). Юну, 86 (3:2). Юну, 90+2 (4:2).«Ренн»: Диалло, Траоре, Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Гуркюфф (Юну, 83), Андре, Хазри, Буриго (Мексер, 89), Леа Силики, Мубеле (Сарр, 62).«Тулуза»: Лафон, Яго (Дурмаз, 53), Силла, Жюльен, Диоп, Аду, Имбула, Сомалиа, Сангаре, Градель (Жан, 78), Тойвонен (Саного, 59).Предупреждения: Бенсебаини, 68. Силла, 82. Диоп, 85. Жан, 88. Диалло, 90.
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