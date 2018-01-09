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    Количество билетов 4-й категории на ЧМ-2018 может быть увеличено

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    Алексей Сорокин
    На фото:Алексей Сорокин
    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ФИФА может увеличить число билетов 4-й категории для россиян на ЧМ-2018.

    «Увеличение количества билетов 4-й категории возможно. Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат.

    В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж», – сказал Сорокин «Известиям».

    Отметим, ранее было выделено 350 тысяч билетов 4-й категории для граждан России. Около 210 тысяч были проданы на первом этапе. Оставшиеся 140 тысяч поступили в продажу 5 декабря. Заявку на билеты можно отправить до 31 января, после чего они будут распределены в результате жеребьевки.

    Ожидается, что дополнительные билеты будут реализованы на последнем этапе продаж – с 13 марта по 3 апреля. Стоимость билетов этой категории является минимальной – 1280 рублей на матчи группового турнира.

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