Количество билетов 4-й категории на ЧМ-2018 может быть увеличено

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»заявил, что ФИФА может увеличить число билетов 4-й категории для россиян на ЧМ-2018.

«Увеличение количества билетов 4-й категории возможно. Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат.

В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж», – сказал Сорокин «Известиям».

Отметим, ранее было выделено 350 тысяч билетов 4-й категории для граждан России. Около 210 тысяч были проданы на первом этапе. Оставшиеся 140 тысяч поступили в продажу 5 декабря. Заявку на билеты можно отправить до 31 января, после чего они будут распределены в результате жеребьевки.

Ожидается, что дополнительные билеты будут реализованы на последнем этапе продаж – с 13 марта по 3 апреля. Стоимость билетов этой категории является минимальной – 1280 рублей на матчи группового турнира.