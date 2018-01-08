Россиянин частично признал свою вину в деле о подрыве автобуса «Боруссии»

В Германии прошло второе заседание суда по делу о подрыве автобуса11 апреля 2017, информирует Bild.

На нем Сергей В., имеющий российское и немецкое гражданство, частично признал свою вину.

По его словам, он не хотел причинить вред людям, а автобус подорвал, чтобы команда вылетела из Лиги чемпионов, а акции клуба резко упали в цене.

«Я глубоко сожалею о том, что я сделал. Я просто хотел подготовить серьезную атаку. Взрывчатые вещества были прикреплены так, чтобы не было никаких травм», — заверил подозреваемый.

Бартра пострадал после взрыва рядом с автобусом «Боруссии»

В суде также выступил эксперт-криминалист, который заявил, что взрывные устройства имели смертоносный эффект и были начинены металлическими болтами, которые разлетелись после взрыва на 206 метров.

Сергея В. Обвиняют в покушении на жизнь 28 человек, а также в организации взрыва, повлекшего за собой опасные телесные повреждения.