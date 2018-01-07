«Брайтон» готовит предложение по трансферу форварда «Спартака»

«Брайтон» заинтересован в услугах нападающего «Спартака», утверждает Daily Mirror.

По данным издания, английский клуб готовит предложение «красно-белым» на сумму 20 миллионов фунтов.

Тренерский штаб «чаек» надеется, что Зе Луиш поможет команде улучшить результативность.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Брайтон» забил всего 17 голов, опережая по этому показателю только «Вест Бромвич» (16) и «Суонси» (13).

«Брайтон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата с 23 очками.

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Зе Луиш защищает цвета «Спартака» с 2015 года. В 14 матчах во всех турнирах в текущем сезоне он забил четыре мяча.