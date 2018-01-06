«Спортинг» приобрел игрока, которым интересовался ЦСКА

Лиссабонский «Спортинг» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Флуминенсе»

Португальский клуб подписал с 20-летним футболистом контракт, который рассчитан до лета 2023 года.

В соглашении предусмотрены отступные в размере 60 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Спортинг» заплатит за Вендела около 8 миллионов евро.

Интерес к молодому бразильцу также проявлял московский ЦСКА, но армейцам не удалось переманить хавбека к себе.

ЦСКА проиграл «Спортингу» борьбу за Вендела

Также состав «Спортинга» пополнил хорватский полузащитник Йосип Мишич, ранее выступавший за «Риеку».