«Спортинг» приобрел игрока, которым интересовался ЦСКА

Португальский клуб подписал с 20-летним футболистом контракт, который рассчитан до лета 2023 года.
В соглашении предусмотрены отступные в размере 60 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что «Спортинг» заплатит за Вендела около 8 миллионов евро.
Интерес к молодому бразильцу также проявлял московский ЦСКА, но армейцам не удалось переманить хавбека к себе.
ЦСКА проиграл «Спортингу» борьбу за Вендела
Также состав «Спортинга» пополнил хорватский полузащитник Йосип Мишич, ранее выступавший за «Риеку».