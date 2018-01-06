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    «Спортинг» приобрел игрока, которым интересовался ЦСКА

    Спортинг Лиссабон Португалия Латинская Америка Трансферы
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    Вендел
    На фото:Вендел
    Лиссабонский «Спортинг» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Флуминенсе» Вендела.

    Португальский клуб подписал с 20-летним футболистом контракт, который рассчитан до лета 2023 года.

    В соглашении предусмотрены отступные в размере 60 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, что «Спортинг» заплатит за Вендела около 8 миллионов евро.

    Интерес к молодому бразильцу также проявлял московский ЦСКА, но армейцам не удалось переманить хавбека к себе.

    ЦСКА проиграл «Спортингу» борьбу за Вендела

    Также состав «Спортинга» пополнил хорватский полузащитник Йосип Мишич, ранее выступавший за «Риеку».

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