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    Форвард сборной Нигерии рискует пропустить ЧМ-2018

    Сборная Нигерии Чемпионат мира по футболу-2018 Андерлехт
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    Генри Оньекуру
    На фото:Генри Оньекуру
    Форвард бельгийского «Андерлехта» и сборной Нигерии Генри Оньекуру получил серьезную травму и выбыл до конца сезона, информирует Daily Mail.

    Медобследование выявило у 20-летнего футболиста, права на которого принадлежат английскому «Эвертону», разрыв связок коленного сустава.

    В ближайшее время игрок перенесет операцию. Врачи пока не уверены, успеет ли он восстановиться к старту чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Оньекуру провел за сборную Нигерии два матча в 2017 году.

    В составе «Андерлехта» в этом сезоне нападающий провел 28 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

    Сборная Нигерии на чемпионате мира сыграет в одной группе с командами Аргентины, Исландии и Хорватии.

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