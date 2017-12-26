Форвард сборной Нигерии рискует пропустить ЧМ-2018

Форвард бельгийского «Андерлехта» и сборной Нигерииполучил серьезную травму и выбыл до конца сезона, информирует Daily Mail.

Медобследование выявило у 20-летнего футболиста, права на которого принадлежат английскому «Эвертону», разрыв связок коленного сустава.

В ближайшее время игрок перенесет операцию. Врачи пока не уверены, успеет ли он восстановиться к старту чемпионата мира по футболу 2018 года.

Оньекуру провел за сборную Нигерии два матча в 2017 году.

В составе «Андерлехта» в этом сезоне нападающий провел 28 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

Сборная Нигерии на чемпионате мира сыграет в одной группе с командами Аргентины, Исландии и Хорватии.