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    «МЮ» ушел от поражения в матче с «Бернли»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 2:2.

    Гости открыли счет уже на 5-й минуте. После навеса со стандарта во вратарскую «Юнайтед» хозяева не сумели сразу сыграть на отбой, Эшли Барнс обработал мяч и расстрелял ворота с полутора метров.

    На 36-й минуте «Бернли» удвоил преимущество. Отличный удар со стандарта получился у бельгийца Стивена Дефура, мяч был идеально послан в ближнюю девятку.

    Отквитать один мяч «МЮ» удалось лишь на 53-й минуте. Лукаку подключил к атаке Янга, который здорово прострелил на ближнюю штангу, где Джесси Лингард сумел поставить сопернику корпус и пяткой срезать мяч под дальнюю штангу.

    Спаслись от поражения манкунианцы уже в компенсированное время. На первой добавленной минуте Янг выиграл подбор в штрафной и пробил в Бена Ми, после рикошета от которого мяч оказался у Лингарда, а Джесси здорово ударил под правую штангу.

    После этого матча «МЮ» с 43 очками на 2-м месте, а «Бернли» на 7-м месте — 33 очка.

    Чемпионат Англии.
    «Манчестер Юнайтед» – «Бернли» – 2:2 (0:2)
    Голы: Барнс, 3 (0:1). Дефур, 36 (0:2). Лингард, 53 (1:2). Лингард, 90+1 (2:2).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Джоунс, Рохо (Лингард, 46), Шоу, Мата, Погба, Матич, Ибрагимович (Мхитарян, 46), Рэшфорд, Лукаку.«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Лонг, Тэйлор, Гвюдмундссон, Корк, Дефур (Воукс, 67), Хендрик, Арфилд, Барнс (Уолтерс, 81).Предупреждения: Рохо, 2. Барнс, 4. Тэйлор, 34. Шоу, 52. Гвюдмундссон, 65. Бардсли, 69. Поуп, 71. Воукс, 79. Корк, 90.
    Две злости или вопрос о преимуществе«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английской Премьер-лиги 26 декабря
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