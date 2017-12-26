«МЮ» ушел от поражения в матче с «Бернли»

В матче 20-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. После навеса со стандарта во вратарскую «Юнайтед» хозяева не сумели сразу сыграть на отбой, Эшли Барнс обработал мяч и расстрелял ворота с полутора метров.

На 36-й минуте «Бернли» удвоил преимущество. Отличный удар со стандарта получился у бельгийца Стивена Дефура, мяч был идеально послан в ближнюю девятку.

Отквитать один мяч «МЮ» удалось лишь на 53-й минуте. Лукаку подключил к атаке Янга, который здорово прострелил на ближнюю штангу, где Джесси Лингард сумел поставить сопернику корпус и пяткой срезать мяч под дальнюю штангу.

Спаслись от поражения манкунианцы уже в компенсированное время. На первой добавленной минуте Янг выиграл подбор в штрафной и пробил в Бена Ми, после рикошета от которого мяч оказался у Лингарда, а Джесси здорово ударил под правую штангу.

После этого матча «МЮ» с 43 очками на 2-м месте, а «Бернли» на 7-м месте — 33 очка.