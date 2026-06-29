Спортивный комментатор Джо Роган утверждает, что бойцы, которые хотят считаться лучшими в смешанных единоборствах, должны выступать в UFC, независимо от того, каких успехов они добиваются в других организациях.

Джо Роган globallookpress.com

«UFC лидер в мире единоборств, и, если вы не в UFC, мне все равно. Вы можете выступать в PFL и выиграть миллион долларов, но реальность такова, что отчасти вы делаете это, чтобы стать лучшим, а чтобы стать лучшим, вам нужно быть в UFC. И вы не можете считать себя таковым, если вы деретесь где-то еще»

Отметим, что за последние годы та же PFL значительно расширила свой состав и подписала контракты с несколькими известными спортсменами, а промоутерская компания Most Valuable Promotions произвела фурор, проведя в мае свой первый турнир по смешанным единоборствам с участием бывших звезд UFC Ронды Роузи, Фрэнсиса Нганну и Нейта Диаса.