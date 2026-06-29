Российский боец ММА Икрам Алискеров рассказал о дальнейших планах на 2026 год после победы единогласным решением судей над Бруно Феррейрой в рамках среднего веса на турнире в Баку в минувшие выходные.

Икрам Алискеров globallookpress.com

«Теперь мне нужен один большой, громкий бой, с кем-то из топовых бойцов в конце года. Я думаю, что Абу-Даби в октябре идеальный вариант. Буду рад провести бой там.

Мне нужно одно громкое имя, и я вернусь в рейтинг. Я показал, что у меня хорошая борьба и хорошая стойка. Теперь выбор не за мной. Выбор за матчмейкерами UFC Миком Мейнардом и Хантером Кэмпбеллом»

Напомним, что Икрам дебютировал в UFC в 2023 году. В активе российского бойца 5 побед и одно поражение в промоушене.