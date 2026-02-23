Бывший чемпион UFC Шон Стрикленд по завершении турнира в Хьюстоне в ночь с 21 на 22 февраля установил новый рекорд среднего дивизиона, нанеся 1575 значимых ударов.

Шон Стрикленд globallookpress.com

Напомним, что в главном событии вечера американский боец победил техническим нокаутом в третьем раунде Энтони Эрнандеса, для него данное поражение стало первым за 9 поединков.

Шон также стал вторым бойцом в истории UFC, который нанес 100 и более значимых ударов в 10 разных боях. Впереди только Макс Холлоуэй, который достиг этого показателя 17 раз.

Суммарно за карьеру в промоушене у Стрикленда 2307 точных попаданий в UFC. Он занимает второе место в истории организации по данному показателю после того же Холлоуэя (3655).