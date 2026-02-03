Спортивный комментатор Даниэль Кормье удивлен желанием чемпиона UFC в полулегком дивизионе Александра Волкановски подраться с непобежденным Мовсаром Евлоевым.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Никто не хочет драться с Мовсаром Евлоевым и Лероном Мерфи. Но Волкановски согласен биться с обоими. Он не пытается выбрать самый легкий путь. Он просто хочет драться с этими парнями.

Алекс величайший полулегковес всех времен. Мы все любим Жозе Альдо и Макса Холлоуэя. Но Волкановски только что выиграл свой восьмой бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе.

Четыре из этих побед он одержал над Холлоуэем и Альдо, двумя другими бойцами, которых считали величайшими полулегковесами всех времен.

Это была ночь Волкановски. Он лучший в мире, и равных ему нет. Этот парень великолепен, и я не думаю, что он сбавит обороты в ближайшее время», — добавил Кормье.