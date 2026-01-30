Спортивный комментатор и аналитик Даниэль Кормье считает, что UFC относится к Мовсару Евлоеву даже хуже, чем к Арману Царукяну.

Мовсар Евлоев globallookpress.com

«Одному Богу известно, что происходит с Мовсаром Евлоевым. Он тот самый парень, которому приходится еще хуже, чем Арману Царукяну. Мовсар Евлоев даже не приблизился к чемпионскому бою, его позиции куда хуже»

Евлоев сейчас занимает первую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. Россиянин не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере и идет в промоушене на серии из девяти выигранных поединков кряду.

При этом на его счету нет ни одной досрочной победы в лиге. В марте Евлоев должен подраться с Лероном Мерфи за статус претендента. Бойцы уже ведут переговоры о поединке.