Топовый боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян считает, что подерется за титул чемпиона в их категории с Джастином Гейджи.

Арман Царукян (слева) globallookpress.com

По его словам, действующий обладатель пояса Илия Топурия поднимется в полусредний вес ради поединка с Исламом Махачевым.

«Я говорил всем, что Джастин победит решением судей. Я не понял плана Пимблетта на бой. Он хотел боксировать с Гейджи, но не мог с ним бороться.

Пэдди немного моложе, у него более крепкий подбородок. Но он просто мусор. Пэдди далеко не лучший боец в легком весе. Если бы это был я или Илия Топурия, Джастин не смог бы так драться.

Думаю, я буду драться с Гейджи а Топурия сбежит от меня и будет драться за титул в полусреднем весе против Ислама Махачева. Я просто так предполагаю»

Напомним, что на UFC 324 Гейджи победил Пимблетта единогласным решением и взял временный титул в легком весе.