Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер может провести поединок против Дерека Чисоры на турнире в Лондоне в апреле.

Деонтей Уайлдер globallookpress.com

Команды бойцов уже ведут переговоры о встрече. Если Уайлдер победит, то с большей долей вероятности получит статус претендента и подерется против Александра Усика.

В последнем своем поединке Деонтей нокаутировал в седьмом раунде Тиррела Херндорна. До этого «Бронзовый бомбардировщик» потерпел два поражения подряд.

Дерек Чисора в предыдущем поединке сенсационно одолел Отто Валлина. Ранее британский тяжеловес победил по очкам своего соотечественника Джо Джойса.