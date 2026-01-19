Претендент на временный пояс UFC в легком весе Пэдди Пимблетт заявил, что Арман Царукян не заслужил титульник.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Думаю, все сложилось именно так, как и должно быть. Потому что Топурия отказался от боя, а Царукяну не особо хотят давать шанс. А Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сразятся друг с другом за пояс BMF. Все говорят, что Гейджи и я не заслуживаем титульного боя, но у меня самая длинная победная серия в дивизионе. Мы не убегаем от боев, не бьем фанатов, не выходим и не деремся на церемонии взвешивания. Так что я понимаю, почему мы получили титульник, а кое-кто нет. Царукян сам во всем виноват»

Пимблетт идет на серии из семи побед подряд. На UFC 324 25 января он подерется за временный титул в легком весе с Джастином Гейджи в главном событии вечера.