Претендент на временный пояс UFC в легком весе Пэдди Пимблетт заявил, что Арман Царукян не заслужил титульник.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Думаю, все сложилось именно так, как и должно быть.  Потому что Топурия отказался от боя, а Царукяну не особо хотят давать шанс.  А Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сразятся друг с другом за пояс BMF.  Все говорят, что Гейджи и я не заслуживаем титульного боя, но у меня самая длинная победная серия в дивизионе.  Мы не убегаем от боев, не бьем фанатов, не выходим и не деремся на церемонии взвешивания.  Так что я понимаю, почему мы получили титульник, а кое-кто нет.  Царукян сам во всем виноват»

Пимблетт идет на серии из семи побед подряд.  На UFC 324 25 января он подерется за временный титул в легком весе с Джастином Гейджи в главном событии вечера.