Экс-претендент на временный титул UFC в полулегком весе Джош Эммет проведет следующий бой против Кевина Вальехоса. Их противостояние возглавит турнир UFC Vegas 114 14 марта.

Джош Эммет globallookpress.com

Эммет на сегодняшний день располагается на 11-й строчке в рейтинге. В предыдущем поединке он проиграл сабмишном в первом раунде Юсефу Залалу.

До этого уступил единогласным решением судей Лерону Мерфи. Вальехос в преддверии данного боя располагается на 13-й позиции в ростере категории до 66 кг.

В последнем поединке он нокаутировал во втором раунде локтем с разворота грузинского ветерана Гигу Чикадзе. В UFC аргентинский боец выиграл все предыдущие 3 битвы с момента своего дебюта.