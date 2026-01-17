Экс-претендент на временный титул UFC в полулегком весе Джош Эммет проведет следующий бой против Кевина Вальехоса.  Их противостояние возглавит турнир UFC Vegas 114 14 марта.

Джош Эммет
Джош Эммет globallookpress.com

Эммет на сегодняшний день располагается на 11-й строчке в рейтинге.  В предыдущем поединке он проиграл сабмишном в первом раунде Юсефу Залалу.

До этого уступил единогласным решением судей Лерону Мерфи.  Вальехос в преддверии данного боя располагается на 13-й позиции в ростере категории до 66 кг.

В последнем поединке он нокаутировал во втором раунде локтем с разворота грузинского ветерана Гигу Чикадзе.  В UFC аргентинский боец выиграл все предыдущие 3 битвы с момента своего дебюта.