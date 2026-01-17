Экс-претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе и бывший обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа готов провести следующий бой с Чжаном Чжилэем.

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

Предположительно, их встреча может состояться весной. Оба боксера потерпели поражения в своих предыдущих противостояниях.

Дюбуа летом прошлого года в реванше с Александром Усиком уступил техническим нокаутом в пятом раунде. Так у Даниэля прервалась серия из трех досрочных побед.

Чжан Чжилэй в предыдущем поединке был нокаутирован временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом. До этого представитель Китая уступил единогласным решением судей Джозефу Паркеру.