Джон Джонс раскритиковал поведение Даниэля Кормье на совместном шоу ALF и заявил, что «DC» намерен враждовать с ним до конца жизни.

Джон Джонс
Джон Джонс globallookpress.com

«Какой же Кормье зануда.  Он не нашел общий язык ни с одним из бойцов здесь.  Он просто ненормальный.  Я много раз пытался помириться с ним, но он ясно дал понять, что хочет оставаться моим врагом до конца своих дней, потому что это выгодно.  Только посмотрите, как "DC" обращается со своими сотрудниками.

Он взял с собой человек десять подхалимов и буквально говорит им: принесите мне воды.  Вечно всем недоволен, постоянно задает вопросы: почему это, почему так?  Он просто пытается всеми командовать.  Когда мы закончили съемки, Кормье был не очень общителен с людьми на съемочной площадке.  Думаю, люди, которые с ним работают, это понимают»

Накануне Джонс высказался о готовности помириться с Кормье и уладить конфликт.  В ответ на эти слова Даниэль вызвал «Баунса» на борцовский поединок и заявил, что разгромит его в одностороннем порядке.