Джон Джонс раскритиковал поведение Даниэля Кормье на совместном шоу ALF и заявил, что «DC» намерен враждовать с ним до конца жизни.

Джон Джонс globallookpress.com

«Какой же Кормье зануда. Он не нашел общий язык ни с одним из бойцов здесь. Он просто ненормальный. Я много раз пытался помириться с ним, но он ясно дал понять, что хочет оставаться моим врагом до конца своих дней, потому что это выгодно. Только посмотрите, как "DC" обращается со своими сотрудниками.

Он взял с собой человек десять подхалимов и буквально говорит им: принесите мне воды. Вечно всем недоволен, постоянно задает вопросы: почему это, почему так? Он просто пытается всеми командовать. Когда мы закончили съемки, Кормье был не очень общителен с людьми на съемочной площадке. Думаю, люди, которые с ним работают, это понимают»

Накануне Джонс высказался о готовности помириться с Кормье и уладить конфликт. В ответ на эти слова Даниэль вызвал «Баунса» на борцовский поединок и заявил, что разгромит его в одностороннем порядке.