Экс-чемпионка наилегчайшего веса UFC Алекса Грасс о проведет следующий поединок в промоушене против Мэйси Барбер. Реванш состоится 29 марта на турнире в Хьюстоне.

Алекса Грассо globallookpress.com

Первый бой между девушками проходил в феврале 2021 года. Тогда Алекса одержала победу единогласным решением судей. Сейчас мексиканка идет на серии из двух поражений.

В предыдущем поединке она проиграла по очкам Наталии Силве. До этого аналогичным образом уступила Валентине Шевченко в трилогии. Грассо на данный момент занимает третью строчку в рейтинге.

Барбер располагается на пятой позиции в женском наилегчайшем дивизионе. Мэйси ранее выиграла 7 поединков подряд. В последнем из них одолела единогласным решением судей Карине Силву.