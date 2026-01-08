Экс-чемпионка наилегчайшего веса UFC Алекса Грасс о проведет следующий поединок в промоушене против Мэйси Барбер.  Реванш состоится 29 марта на турнире в Хьюстоне.

Алекса Грассо globallookpress.com

Первый бой между девушками проходил в феврале 2021 года.  Тогда Алекса одержала победу единогласным решением судей.  Сейчас мексиканка идет на серии из двух поражений.

В предыдущем поединке она проиграла по очкам Наталии Силве.  До этого аналогичным образом уступила Валентине Шевченко в трилогии.  Грассо на данный момент занимает третью строчку в рейтинге.

Барбер располагается на пятой позиции в женском наилегчайшем дивизионе.  Мэйси ранее выиграла 7 поединков подряд.  В последнем из них одолела единогласным решением судей Карине Силву.