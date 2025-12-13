Топовый боец полусреднего веса UFC Хоакин Бакли бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову, заявив желании подраться с представителем Казахстана в своих соцсетях.

Шавкат Рахмонов globallookpress.com

«Мне все равно на результат боя с Усманом. Он просто залеживал меня на земле. Со мной никто не хочет драться в стойке. Я слышал, что Шавкат Рахмонов что-то говорил обо мне.

Давай, прими вызов, подпиши контракт на бой, и я покажу тебе откуда. Я уничтожу Рахмонова в стойке, как и других. Я перееду всех в этом дивизионе»

Бакли сейчас занимает десятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он проиграл единогласным решением судей Камару Усману. До этого Хоакин шел на серии из шести выигранных боев подряд.