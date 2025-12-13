Топовый боец полусреднего веса UFC Хоакин Бакли бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову, заявив желании подраться с представителем Казахстана в своих соцсетях.

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов globallookpress.com

«Мне все равно на результат боя с Усманом.  Он просто залеживал меня на земле.  Со мной никто не хочет драться в стойке.  Я слышал, что Шавкат Рахмонов что-то говорил обо мне.
Давай, прими вызов, подпиши контракт на бой, и я покажу тебе откуда.  Я уничтожу Рахмонова в стойке, как и других.  Я перееду всех в этом дивизионе»

Бакли сейчас занимает десятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.  В предыдущем поединке он проиграл единогласным решением судей Камару Усману.  До этого Хоакин шел на серии из шести выигранных боев подряд.