Авторитетный спортивный портал MMAJunkie признал бой Джина Силвы и Диего Лопеса на турнире UFC Noche лучшим в прошлом месяце.

Джин Силва globallookpress.com

Поединок проходил 13 сентября в рамках полулегкой весовой категории в формате пяти раундов, так как являлся главным событием вечера. Встреча завершилась во втором раунде.

Диего нанес удар локтем с разворота, отправив оппонента в нокдаун. Далее Силва донес ряд попаданий, и судья остановил поединок. Таким образом, Диего сохранил третью строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

У Силы прервалась серия из пяти досрочных побед кряду, а данное поражение стало для него первым в UFC. Отметим, что ранее MMAJunkie также признал нокаут Диего Лопеса лучшим в сентябре.