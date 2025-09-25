Гэрри: Эдвардс близок к завершению карьеры, это было видно еще в бою с Мухаммадом

Топовый ирландский полусредневесуверен, что экс-чемпион UFC в их дивизионев ближайшее время завершит карьеру.

«Мне кажется, что Леон Эдвардс уже на пути к завершению карьеры, и он уже давно на этом пути. Когда смотришь бой с Белалом Мухаммадом и видишь Леона Эдвардса то, он не выглядит так, будто хочет там находиться.

Его команда должна поддержать его и сказать: дружище, мне кажется, ты разлюбил это дело. С Леона хватит. Я не думаю, что у него достаточно сильная и активная команда, которая могла бы сказать то, что нужно.

Мне кажется, что за ним стоит кучка подпевал, и мы снова увидели это в бою против Шона Брэди. В перерыве между раундами Эдвардс сказал своему тренеру отвалить или заткнуться. Я не помню, что именно он сказал. В психологическом плане Эдвардс слаб», — добавил Гэрри.