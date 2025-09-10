3-й периодАк Барс — АвтомобилистОнлайн
    Никита Лямкин«Ак Барс» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
  • 20:10
    • Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба
    Все новости спорта

    Силва и Лопес едва не подрались в отеле перед очным боем на UFC Noche

    Бои ММА UFC Диего Лопес
    Восходящая звезда UFC в полулегкой весовой категории Джин Силва рассказал, как в отеле чуть не подрался с Диего Лопесом накануне их поединка на UFC Noche.

    Джин Силва
    Джин Силва

    «Мы виделись сегодня в отеле. Все чуть не дошло до драки. Но все хорошо. Он был со своей командой. Парни из легчайшего и наилегчайшего веса. Я был со своей командой. Несколько парней из полусреднего и среднего веса. Думаю, большие псы лаяли громче. Я уже победитель, я уже. На самом деле, наш сегодняшний конфликт ничего не меняет, но ставки по-прежнему высоки, если он Лопес этого хочет, и я готов поспорить, что мой гонорар в эти выходные будет больше, чем у него»

    Бой Лопеса и Силвы возглавит турнир UFC Noche в ночь с 13 на 14 сентября. Силва подходит к данному поединку на серии из пяти досрочных побед кряду.

