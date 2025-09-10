Силва и Лопес едва не подрались в отеле перед очным боем на UFC Noche

Восходящая звезда UFC в полулегкой весовой категории рассказал , как в отеле чуть не подрался снакануне их поединка на UFC Noche.

«Мы виделись сегодня в отеле. Все чуть не дошло до драки. Но все хорошо. Он был со своей командой. Парни из легчайшего и наилегчайшего веса. Я был со своей командой. Несколько парней из полусреднего и среднего веса. Думаю, большие псы лаяли громче. Я уже победитель, я уже. На самом деле, наш сегодняшний конфликт ничего не меняет, но ставки по-прежнему высоки, если он Лопес этого хочет, и я готов поспорить, что мой гонорар в эти выходные будет больше, чем у него»

Бой Лопеса и Силвы возглавит турнир UFC Noche в ночь с 13 на 14 сентября. Силва подходит к данному поединку на серии из пяти досрочных побед кряду.