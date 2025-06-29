ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристофер Нкунку празднует голБуря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал
    Все новости спорта

    Дариуш прервал серию из двух поражений, одолев Мойкано

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Ислам Махачев Сборная России Бенэил Дариуш Арман Царукян Ренато Мойкано
    В рамках основного карда турнира UFC 317 состоялся поединок в легкой весовой категории между Бенеилом Дауришем и Ренато Мойкано.

    Бенеил Дариуш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенеил Дариуш

    Встреча продлилась все 3 раунда и до дошла до судейского вердикта. Единогласным решением победу одержал Бенеил Дариуш. Таким образом, американец прервал серию двух проигрышей подряд.

    До этого поединка он проиграл досрочно в первом раунде Чарльзу Оливейре и Арману Царукяну. В преддверии данной встречи Дариуш занимал девятую позицию в рейтинге.

    Мойкано располагался на 11-й позиции. Для Ренато это уже второе поражение кряду. Ранее в январе бразилец проиграл сабмишном в первом раунде Исламу Махачеву в битве за титул.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси против ПСЖ: кто кого?
  • «ПСЖ» — «Интер Майами». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Зенит» наконец-то одолеет белградцев
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры