Дариуш прервал серию из двух поражений, одолев Мойкано

В рамках основного карда турнира UFC 317 состоялся поединок в легкой весовой категории между Бенеилом Дауришем и

Встреча продлилась все 3 раунда и до дошла до судейского вердикта. Единогласным решением победу одержал Бенеил Дариуш. Таким образом, американец прервал серию двух проигрышей подряд.

До этого поединка он проиграл досрочно в первом раунде Чарльзу Оливейре и Арману Царукяну. В преддверии данной встречи Дариуш занимал девятую позицию в рейтинге.

Мойкано располагался на 11-й позиции. Для Ренато это уже второе поражение кряду. Ранее в январе бразилец проиграл сабмишном в первом раунде Исламу Махачеву в битве за титул.