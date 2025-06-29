Дариуш прервал серию из двух поражений, одолев Мойкано

Бенеил Дариуш Фото: globallookpress.com
Встреча продлилась все 3 раунда и до дошла до судейского вердикта. Единогласным решением победу одержал Бенеил Дариуш. Таким образом, американец прервал серию двух проигрышей подряд.
До этого поединка он проиграл досрочно в первом раунде Чарльзу Оливейре и Арману Царукяну. В преддверии данной встречи Дариуш занимал девятую позицию в рейтинге.
Мойкано располагался на 11-й позиции. Для Ренато это уже второе поражение кряду. Ранее в январе бразилец проиграл сабмишном в первом раунде Исламу Махачеву в битве за титул.