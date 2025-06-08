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    Диллиан Уайт может подраться с Мозесом Итаумой 16 августа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Бывший временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт может подраться в следующем поединке с восходящей звездой Мозесом Итаумой.

    Мозес Итаума (слева)
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    Мозес Итаума (слева)

    Их противостояние предварительно запланировано на 16 августа на турнире в Саудовской Аравии. Известно, что бойцы находятся на финальной стадии переговоров и близки к подписанию контракта.

    Итаума в последнем своем поединке в мае нокаутировал во втором раунде Майка Балогуна. На счету Мозеса 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

    Уайт не появлялся на ринге с декабря прошлого года. Тогда британец финишировал в седьмом раунде Эбенезера Теттеха.

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