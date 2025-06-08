Диллиан Уайт может подраться с Мозесом Итаумой 16 августа

Бывший временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCможет подраться в следующем поединке с восходящей звездой

Их противостояние предварительно запланировано на 16 августа на турнире в Саудовской Аравии. Известно, что бойцы находятся на финальной стадии переговоров и близки к подписанию контракта.

Итаума в последнем своем поединке в мае нокаутировал во втором раунде Майка Балогуна. На счету Мозеса 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Уайт не появлялся на ринге с декабря прошлого года. Тогда британец финишировал в седьмом раунде Эбенезера Теттеха.