Диллиан Уайт может подраться с Мозесом Итаумой 16 августа

Мозес Итаума (слева) Фото: globallookpress.com
Их противостояние предварительно запланировано на 16 августа на турнире в Саудовской Аравии. Известно, что бойцы находятся на финальной стадии переговоров и близки к подписанию контракта.
Итаума в последнем своем поединке в мае нокаутировал во втором раунде Майка Балогуна. На счету Мозеса 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.
Уайт не появлялся на ринге с декабря прошлого года. Тогда британец финишировал в седьмом раунде Эбенезера Теттеха.