Чейл Соннен: Почему люди так плохо относятся к Белалу Мухаммаду?

Бывший боецне понимает, за что фанаты ММА постоянно критикуют экс-чемпиона UFC полусредней весовой категории

«Почему весь мир относится к нему так плохо? Что такого сделал Белал? Половина UFC разделилась на первый и второй этажи. Парням со второго этажа он не нравится, а парням с первого этажа нравится.

Я этого не понимаю. Все, что Белал когда-либо делал, — это дрался с самыми крутыми парнями, просил о возможностях и помалкивал, когда все шло не по его плану.

Он выходил против Шона Брэди, которого, кстати, никто до него и после него даже близко не мог победить. Но люди никогда не отдают ему должное. В жизни также наступает момент, когда вам нужно научиться проигрывать, как недавно было в его бою с Маддаленой.

Вы должны понять, что, если что-то идет не так, как вы хотите, нужно снова сесть в седло. Это отличный пример, который Белал подал всем, и это еще одна вещь, за которую его не похвалят, но он этого заслуживает», — подчеркнул Соннен.