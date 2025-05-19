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    Бернс не станет завершать карьеру после четвертого поражения подряд

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс
    Именитый ветеран ММА Гилберт Бернс опроверг слухи о завершении карьеры после проигрыша нокаутом в первом раунде Майклу Моралесу на UFC Vegas 106.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Я благодарен за это путешествие. Конечно, это не тот результат, которого я ожидал, особенно в этот раз. Я очень усердно работаю, кто бы что ни говорил, но это борьба, и это жизнь. Поздравляю Майкла Моралеса, желаю вам и вашей команде всяческих успехов! Вот и все, никаких грустных историй о завершении карьеры пока что не будет»

    Бернс сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Гилберт бывший претендент на титул в дивизионе до 77 кг, а также экс-чемпион мира по БЖЖ.

    На сегодняшний день безвыигрышная серия бразильского спортсмена составляет 4 поединка.

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