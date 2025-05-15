Патчи Микс заменит Марлона Веру в бою с Марио Баутистой

Марлон Вера (справа) Фото: globallookpress.com
Его заменит бывший чемпион Bellator в категории до 61 кг Патчи Микс. Американец в последний раз дрался в мае прошлого года. Тогда он раздельным решением одолел Магомеда Магомедова.
В 2025 году Патчи подписал контракт с UFC. Его очередной соперник Баутиста располагается на десятой строчке в рейтинге легчайшего веса.
В предыдущей встрече американец одолел раздельным решением судей Жозе Альдо. Отметим, что Марио идет на серии из шести выигранных поединков кряду в промоушене.