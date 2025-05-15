Патчи Микс заменит Марлона Веру в бою с Марио Баутистой

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весеснялся с поединка против, запланированном на 316-м номерном турнире в начале июня.

Его заменит бывший чемпион Bellator в категории до 61 кг Патчи Микс. Американец в последний раз дрался в мае прошлого года. Тогда он раздельным решением одолел Магомеда Магомедова.

В 2025 году Патчи подписал контракт с UFC. Его очередной соперник Баутиста располагается на десятой строчке в рейтинге легчайшего веса.

В предыдущей встрече американец одолел раздельным решением судей Жозе Альдо. Отметим, что Марио идет на серии из шести выигранных поединков кряду в промоушене.