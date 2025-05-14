Шара Буллет проведет очередной поединок в UFC с Марком-Андре Баррио

Шарабутдин Магомедов Фото: globallookpress.com
Бой состоится 26 июля на турнире в Абу-Даби. Шара Буллет подходит к данному противостоянию после поражения судейским решением от Майкла Пейджа, которое стало для него первым в карьере.
До этого россиянин выиграл в промоушене 4 поединка подряд. Марк-Андре Баррио в последний раз выступал на домашнем турнире в Монреале в прошлые выходные.
Тогда канадец одержал победу нокаутом в первом раунде над Бруно Силвой. До этого аналогичным образом Баррио проиграл американцу Джо Пайферу.