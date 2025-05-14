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    Шара Буллет проведет очередной поединок в UFC с Марком-Андре Баррио

    Бои ММА UFC Сборная России Шара Буллет
    Восходящая звезда среднего дивизиона UFC Шарабутдин Магомедов проведет очередной поединок в промоушене против представителя Канады Марка-Андре Баррио.

    Шарабутдин Магомедов
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    Шарабутдин Магомедов

    Бой состоится 26 июля на турнире в Абу-Даби. Шара Буллет подходит к данному противостоянию после поражения судейским решением от Майкла Пейджа, которое стало для него первым в карьере.

    До этого россиянин выиграл в промоушене 4 поединка подряд. Марк-Андре Баррио в последний раз выступал на домашнем турнире в Монреале в прошлые выходные.

    Тогда канадец одержал победу нокаутом в первом раунде над Бруно Силвой. До этого аналогичным образом Баррио проиграл американцу Джо Пайферу.

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