Шара Буллет проведет очередной поединок в UFC с Марком-Андре Баррио

Восходящая звезда среднего дивизиона UFCпроведет очередной поединок в промоушене против представителя Канады

Бой состоится 26 июля на турнире в Абу-Даби. Шара Буллет подходит к данному противостоянию после поражения судейским решением от Майкла Пейджа, которое стало для него первым в карьере.

До этого россиянин выиграл в промоушене 4 поединка подряд. Марк-Андре Баррио в последний раз выступал на домашнем турнире в Монреале в прошлые выходные.

Тогда канадец одержал победу нокаутом в первом раунде над Бруно Силвой. До этого аналогичным образом Баррио проиграл американцу Джо Пайферу.