2-й таймЛацио — ЮвентусОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Альдо может вернуться в полулегкий вес после боя с Захаби

    Бои ММА UFC Жозе Альдо
    Легендарный боец ММА Жозе Альдо планирует продолжить карьеру в полулегком весе после турнира UFC 315, где он подерется с Айманном Захаби.

    Жозе Альдо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Альдо

    «Я всегда весил около 72 кг, так что я никогда не был таким тяжелым, как остальные полулегковесы, которые весят 79 кг или больше. Я думаю, что в своей карьере я достиг того момента, когда нет смысла продолжать форсировать весовую категорию и проводить бой за боем в разных дивизионах. Я люблю драться, но лучше всего это делать в полулегком весе. Сначала я должен подумать о завтрашнем бое с Захаби. Я должен выйти туда и победить, а потом посмотрим, куда я пойду»

    Напомним, что Альдо и Захаби не уложились в лимит легчайшего дивизиона. В связи с этим, промоушен принял решение провести их поединок в полулегком весе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смело ставим на голевое шоу!
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Обыграет ли «Атлетико» «Реал Сосьедад»?
  • «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Монпелье»?
  • «Монпелье» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры