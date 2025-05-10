Альдо может вернуться в полулегкий вес после боя с Захаби

Легендарный боец ММА планирует продолжить карьеру в полулегком весе после турнира UFC 315, где он подерется с

«Я всегда весил около 72 кг, так что я никогда не был таким тяжелым, как остальные полулегковесы, которые весят 79 кг или больше. Я думаю, что в своей карьере я достиг того момента, когда нет смысла продолжать форсировать весовую категорию и проводить бой за боем в разных дивизионах. Я люблю драться, но лучше всего это делать в полулегком весе. Сначала я должен подумать о завтрашнем бое с Захаби. Я должен выйти туда и победить, а потом посмотрим, куда я пойду»

Напомним, что Альдо и Захаби не уложились в лимит легчайшего дивизиона. В связи с этим, промоушен принял решение провести их поединок в полулегком весе.