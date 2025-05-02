Биспинг: Если Усман проиграет Бакли, это станет концом его карьеры

Спортивный комментатор считает , чтодолжен завершить карьеру в случае проигрыша

«Если Камару Усман проиграет этот бой, это станет концом его карьеры? Я не пытаюсь его принизить. Я испытываю к Камару Усману только глубочайшее уважение. Он отличный человек, он невероятный боец. Однако в 37 лет он не был слишком активен, а если ты проигрываешь четыре раза подряд, возможно, пришло время задуматься о том, чтобы уйти из спорта.

Как я уже сказал, я не шучу. Он отличный парень, но мы знаем, что Хоакин Бакли настроен решительно. Это самый важный бой в его карьере. Кстати, они всегда такие. Но этот бой особенный. Это последнее препятствие, которое приведет его к титульному бою»

Бой Бакли и Усмана состоится на турнире UFC в Атланте 14 июня. Камару подходит к этой встречи на серии из трех поражений подряд.