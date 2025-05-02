ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальПервые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе
    Все новости спорта

    Биспинг: Если Усман проиграет Бакли, это станет концом его карьеры

    Бои ММА UFC Камару Усман Хоакин Бакли
    Спортивный комментатор Майкл Биспинг считает, что Камару Усман должен завершить карьеру в случае проигрыша Хоакину Бакли.

    Камару Усман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камару Усман

    «Если Камару Усман проиграет этот бой, это станет концом его карьеры? Я не пытаюсь его принизить. Я испытываю к Камару Усману только глубочайшее уважение. Он отличный человек, он невероятный боец. Однако в 37 лет он не был слишком активен, а если ты проигрываешь четыре раза подряд, возможно, пришло время задуматься о том, чтобы уйти из спорта.

    Как я уже сказал, я не шучу. Он отличный парень, но мы знаем, что Хоакин Бакли настроен решительно. Это самый важный бой в его карьере. Кстати, они всегда такие. Но этот бой особенный. Это последнее препятствие, которое приведет его к титульному бою»

    Бой Бакли и Усмана состоится на турнире UFC в Атланте 14 июня. Камару подходит к этой встречи на серии из трех поражений подряд.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы начнут сокращать отставание
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Определят ли «Акрон» и «Динамо» Махачкала, кто из них сильнее?
  • «Акрон» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Победная серия «волков» завершится?!
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шинник — Черноморец Н
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры