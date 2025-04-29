Паркер подерется с победителем пары Усик-Дюбуа

Обладатель временного титула WBO в тяжелом весе, по словам промоутера станет следующим претендентом на звание абсолютного чемпиона и сразится с победителем пары

«Что касается Паркера, то WBO только что выпустила указ, в котором говорится, что победитель боя между Усиком и Дюбуа должен провести обязательную защиту против обязательного претендента WBO, которым является Джозеф. Люди могут говорить: Джо, наверное, злится, что не сражается с Дэниелем за пояс IBF. Что ж, теперь он будет драться за четыре пояса. Так что он еще в более выгодном положении»

Паркер идет на серии из шести выигранных поединков кряду. В последнем из них он нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе.