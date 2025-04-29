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    Паркер подерется с победителем пары Усик-Дюбуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик
    Обладатель временного титула WBO в тяжелом весе Джозеф Паркер, по словам промоутера Фрэнка Уоррена, станет следующим претендентом на звание абсолютного чемпиона и сразится с победителем пары Усик-Дюбуа.

    Джозеф Паркер
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    Джозеф Паркер

    «Что касается Паркера, то WBO только что выпустила указ, в котором говорится, что победитель боя между Усиком и Дюбуа должен провести обязательную защиту против обязательного претендента WBO, которым является Джозеф. Люди могут говорить: Джо, наверное, злится, что не сражается с Дэниелем за пояс IBF. Что ж, теперь он будет драться за четыре пояса. Так что он еще в более выгодном положении»

    Паркер идет на серии из шести выигранных поединков кряду. В последнем из них он нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе.

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