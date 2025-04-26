Тренер Дю Плесси не видит в Чимаеве большой угрозы для Дрикуса

Морн Виссер, тренер действующего чемпиона UFC в среднем весе, считает, что его подопечный сильнеево всех аспектах.

«Хамзат — борец, и мы хотим сразиться с ним на ковре. Это единственный способ доказать, что ты настоящий чемпион. Если вы считаете, что вы лучше другого бойца ММА, вам нужно бороться с ним в том, в чем вы хороши, но мы хороши во всем.

Дрикус умеет бороться в партере, он хорош в борьбе в стойке, хорош в болевых приемах, что мы показали в недавнем бою. Он все еще не на том уровне, на котором я хочу его видеть, он все еще не тот Дрикус, который приходит в зал и является бойцом на 10 из 10.

В бою со Стриклендом он выглядел на 7 баллов из десяти, но он победил. Он победил, выиграл все пять раундов. Так что да, мы хотим сразиться с Хамзатом в борьбе. Таков план.

Что вообще сделал Хамзат? Он дрался с Гилбертом Бернсом, поднявшегося из легкого веса. Да и Камару Усман, действительно, заставил его попотеть, даже не подготовившись к его борьбе. Сейчас Чимаев тренируется с более крупными парнями, чтобы набраться сил.

Но это ему не поможет. Это не борьба и не схватка, это бой. Мы хотим сразиться с ним на полу и разорвать его на куски», — отметил в завершении тренер Дю Плесси.