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    Тренер Дю Плесси не видит в Чимаеве большой угрозы для Дрикуса

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Камару Усман Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси
    Морн Виссер, тренер действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси, считает, что его подопечный сильнее Хамзата Чимаева во всех аспектах.

    Дрикус Дю Плесси (справа)
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    Дрикус Дю Плесси (справа)

    «Хамзат — борец, и мы хотим сразиться с ним на ковре. Это единственный способ доказать, что ты настоящий чемпион. Если вы считаете, что вы лучше другого бойца ММА, вам нужно бороться с ним в том, в чем вы хороши, но мы хороши во всем.

    Дрикус умеет бороться в партере, он хорош в борьбе в стойке, хорош в болевых приемах, что мы показали в недавнем бою. Он все еще не на том уровне, на котором я хочу его видеть, он все еще не тот Дрикус, который приходит в зал и является бойцом на 10 из 10.

    В бою со Стриклендом он выглядел на 7 баллов из десяти, но он победил. Он победил, выиграл все пять раундов. Так что да, мы хотим сразиться с Хамзатом в борьбе. Таков план.

    Что вообще сделал Хамзат? Он дрался с Гилбертом Бернсом, поднявшегося из легкого веса. Да и Камару Усман, действительно, заставил его попотеть, даже не подготовившись к его борьбе. Сейчас Чимаев тренируется с более крупными парнями, чтобы набраться сил.

    Но это ему не поможет. Это не борьба и не схватка, это бой. Мы хотим сразиться с ним на полу и разорвать его на куски», — отметил в завершении тренер Дю Плесси.

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