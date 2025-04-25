Гэрри о Пратесе: Он самый слабый из команды «Боевых ботаников»

Седьмой номер рейтинга полусреднего веса UFCсчитает своего очередного соперникасамым слабым представителем команды «Боевых ботаников».

«Они все великолепны, но я считаю, что Пратес — худший из этой четверки. Он самый слабый из команды "Боевых ботаников. Я считаю, что Руффи — лучший из них.

То, как он двигается, просто феноменально. Тот же Кайо Борральо талантлив во всем. Он может победить вас в стойке, победить вас на земле, у него феноменальное джиу-джитсу, он настоящий зверь.

Джин Сильва — буквально цепной пес. Я знаю, что на прошлой неделе он лаял после победы над Митчеллом и это странно, но этот человек умеет драться. Мне нравится смотреть, как дерутся все эти парни", — заявил Гэрри.