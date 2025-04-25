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    Гэрри о Пратесе: Он самый слабый из команды «Боевых ботаников»

    Бои ММА UFC Иэн Гарри Кайо Борральо
    Седьмой номер рейтинга полусреднего веса UFC Иэн Гэрри считает своего очередного соперника Карлоса Пратеса самым слабым представителем команды «Боевых ботаников».

    Иэн Гэрри (справа)
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    Иэн Гэрри (справа)

    «Они все великолепны, но я считаю, что Пратес — худший из этой четверки. Он самый слабый из команды "Боевых ботаников. Я считаю, что Руффи — лучший из них.

    То, как он двигается, просто феноменально. Тот же Кайо Борральо талантлив во всем. Он может победить вас в стойке, победить вас на земле, у него феноменальное джиу-джитсу, он настоящий зверь.

    Джин Сильва — буквально цепной пес. Я знаю, что на прошлой неделе он лаял после победы над Митчеллом и это странно, но этот человек умеет драться. Мне нравится смотреть, как дерутся все эти парни", — заявил Гэрри.

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