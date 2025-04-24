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    Гэрри считает, что уровень Пратеса ниже, чем у Рахмонова и Пейджа

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Иэн Гарри
    Топовый боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри не видит в своем очередном сопернике Карлосе Пратесе большой угрозы и считает его слабее Шавката Рахмонова с Майклом Пейджем.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «Я не думаю, что он такой же быстрый, как MVP. Я не думаю, что он такой же разносторонний, как Шавкат Рахмонов, и, очевидно, из-за того, что я высокий и долговязый, он не вызывает такого стилистического раздражения, как тот же Джефф Нил. Так что для меня это парень, с которым я могу выйти в клетку и показать, что я на несколько уровней выше него, и я с радостью это сделаю»

    Бой Гэрри и Пратеса возглавит турнир UFC Kanzas 26 апреля. Иэн подошел к этому поединку после поражения единогласным решением судей от Шавката Рахмонова.

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