Гэрри считает, что уровень Пратеса ниже, чем у Рахмонова и Пейджа

Топовый боец полусреднего веса UFC не видит в своем очередном соперникебольшой угрозы и считает его слабее

«Я не думаю, что он такой же быстрый, как MVP. Я не думаю, что он такой же разносторонний, как Шавкат Рахмонов, и, очевидно, из-за того, что я высокий и долговязый, он не вызывает такого стилистического раздражения, как тот же Джефф Нил. Так что для меня это парень, с которым я могу выйти в клетку и показать, что я на несколько уровней выше него, и я с радостью это сделаю»

Бой Гэрри и Пратеса возглавит турнир UFC Kanzas 26 апреля. Иэн подошел к этому поединку после поражения единогласным решением судей от Шавката Рахмонова.