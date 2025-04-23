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    Макгрегор намекнул, что вернется в UFC ради боя с Чендлером

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Дастин Порье Конор Макгрегор Пэдди Пимблетт
    Бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях Конор Макгрегор в соцсетях намекнул о желании вернуться в промоушен и провести поединок с Майклом Чендлером.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Эй, Майкл, кажется, у нас есть с тобой одно незавершенное дело»

    Ранее Чендлер и Макгрегор уже дважды должны были подраться друг с другом, однако поединок так и не состоялся.

    В первый раз Конор не смог принять участие в бою из-за того, что не успел вовремя войти в пул тестируемых спортсменов на наличие применения запрещенных препаратов. Затем ирландец получил травму стопы и снялся с поединка летом прошлого года.

    Напомним, что Макгрегор в последний раз дрался летом 2021-го и проиграл Дастину Порье. Чендлер в предыдущем бою уступил Пимблетту, до него потерпел поражение от Оливейры.

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