Макгрегор намекнул, что вернется в UFC ради боя с Чендлером

Бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категорияхв соцсетях намекнул о желании вернуться в промоушен и провести поединок с

«Эй, Майкл, кажется, у нас есть с тобой одно незавершенное дело»

Ранее Чендлер и Макгрегор уже дважды должны были подраться друг с другом, однако поединок так и не состоялся.

В первый раз Конор не смог принять участие в бою из-за того, что не успел вовремя войти в пул тестируемых спортсменов на наличие применения запрещенных препаратов. Затем ирландец получил травму стопы и снялся с поединка летом прошлого года.

Напомним, что Макгрегор в последний раз дрался летом 2021-го и проиграл Дастину Порье. Чендлер в предыдущем бою уступил Пимблетту, до него потерпел поражение от Оливейры.