Райан Гарсия заинтересован в поединке с Джароном Эннисом

Бывший обладатель временного титула WBC в легком дивизионе готов подняться в полусредний вес и сразиться с, чемпионом по версиям IBF и WBA.

«100%, я готов выйти против Энниса. Еще один крупный бой, еще одно мега-событие. "Бутс" хорошо выглядел в прошлые выходные. Я думаю, что Станионис — удобный боец, и, очевидно, что он там был для того, чтобы его просто били.

Но Джарон сделал то, что должен был сделать, и выглядел при этом отлично. Я с нетерпением жду больших соревнований в будущем. Я гораздо более резкий, чем Станионис. Я гораздо более свирепый, чем этот парень, так что Эннису может быть непросто справиться со мной»

Сейчас Гарсия готовится к предстоящему бою против Роландо Ромеро 2 мая, который состоится на Таймс-сквер в Нью-Йорке.