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    Райан Гарсия заинтересован в поединке с Джароном Эннисом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия
    Бывший обладатель временного титула WBC в легком дивизионе Райан Гарсия готов подняться в полусредний вес и сразиться с Джароном Эннисом, чемпионом по версиям IBF и WBA.

    Райан Гарсия (слева)
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    Райан Гарсия (слева)

    «100%, я готов выйти против Энниса. Еще один крупный бой, еще одно мега-событие. "Бутс" хорошо выглядел в прошлые выходные. Я думаю, что Станионис — удобный боец, и, очевидно, что он там был для того, чтобы его просто били.

    Но Джарон сделал то, что должен был сделать, и выглядел при этом отлично. Я с нетерпением жду больших соревнований в будущем. Я гораздо более резкий, чем Станионис. Я гораздо более свирепый, чем этот парень, так что Эннису может быть непросто справиться со мной»

    Сейчас Гарсия готовится к предстоящему бою против Роландо Ромеро 2 мая, который состоится на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

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