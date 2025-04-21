Райан Гарсия заинтересован в поединке с Джароном Эннисом

Райан Гарсия (слева) Фото: globallookpress.com
«100%, я готов выйти против Энниса. Еще один крупный бой, еще одно мега-событие. "Бутс" хорошо выглядел в прошлые выходные. Я думаю, что Станионис — удобный боец, и, очевидно, что он там был для того, чтобы его просто били.
Но Джарон сделал то, что должен был сделать, и выглядел при этом отлично. Я с нетерпением жду больших соревнований в будущем. Я гораздо более резкий, чем Станионис. Я гораздо более свирепый, чем этот парень, так что Эннису может быть непросто справиться со мной»
Сейчас Гарсия готовится к предстоящему бою против Роландо Ромеро 2 мая, который состоится на Таймс-сквер в Нью-Йорке.