Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна на октябрь в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов Фото: globallookpress.com
«Я приятно удивлен вызовом Петра на поединок в Абу-Даби. Давай сделаем это в октябре»
Накануне Петр Ян изъявил желание провести бой с Умаром в Азербайджане на турнире в Баку или в Абу-Даби на номерном ивенте в октябре. Напомним, что Нурмагомедов проиграл свой последний бой Мерабу Двалишвили по очкам.
Их поединок в битве за титул чемпиона UFC в легчайшем весе состоялся в январе 2025 года. Тогда грузинский боец выиграл единогласным решением и нанес Умару первое поражение в карьере.
Ян сейчас идет на серии из двух побед подряд. Ранее «Беспощадный» одолел Дейвисона Фигередо и Сонга Ядонга.