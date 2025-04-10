Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна на октябрь в Абу-Даби

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем дивизионев своих соцсетях отреагировал на вызов соотечественника из России

«Я приятно удивлен вызовом Петра на поединок в Абу-Даби. Давай сделаем это в октябре»

Накануне Петр Ян изъявил желание провести бой с Умаром в Азербайджане на турнире в Баку или в Абу-Даби на номерном ивенте в октябре. Напомним, что Нурмагомедов проиграл свой последний бой Мерабу Двалишвили по очкам.

Их поединок в битве за титул чемпиона UFC в легчайшем весе состоялся в январе 2025 года. Тогда грузинский боец выиграл единогласным решением и нанес Умару первое поражение в карьере.

Ян сейчас идет на серии из двух побед подряд. Ранее «Беспощадный» одолел Дейвисона Фигередо и Сонга Ядонга.