Бо Никал: Я против Чимаева — это самый громкий бой в среднем весе

Непобежденный боец смешанных единоборств заявил , что в среднем весе UFC нет более громкого поединка, чем его битва с

«На 100 процентов, это самый громкий бой в дивизионе, на мой взгляд. Я думаю, что в UFC на вершине этого списка находятся Джон Джонс и Том Аспиналл, есть также Илия Топурия, который потенциально может сразиться с Исламом Махачевым или другим бойцом в легком весе, а затем, я думаю, самый захватывающий бой — это мой поединок с Хамзатом. Это то, что нужно увидеть болельщикам, то, что я хочу увидеть. Я уверен, что он тоже этого хочет, так что мне просто нужно продолжать выигрывать бои, и мы это сделаем»

Никал идет на серии из семи выигрышей кряду в ММА. Следующий бой в UFC Бо проведет против экс-чемпиона ONE Рейнье Де Риддера.