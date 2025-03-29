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    Бо Никал: Я против Чимаева — это самый громкий бой в среднем весе

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Бо Никал
    Непобежденный боец смешанных единоборств Бо Никал заявил, что в среднем весе UFC нет более громкого поединка, чем его битва с Хамзатом Чимаевым.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «На 100 процентов, это самый громкий бой в дивизионе, на мой взгляд. Я думаю, что в UFC на вершине этого списка находятся Джон Джонс и Том Аспиналл, есть также Илия Топурия, который потенциально может сразиться с Исламом Махачевым или другим бойцом в легком весе, а затем, я думаю, самый захватывающий бой — это мой поединок с Хамзатом. Это то, что нужно увидеть болельщикам, то, что я хочу увидеть. Я уверен, что он тоже этого хочет, так что мне просто нужно продолжать выигрывать бои, и мы это сделаем»

    Никал идет на серии из семи выигрышей кряду в ММА. Следующий бой в UFC Бо проведет против экс-чемпиона ONE Рейнье Де Риддера.

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